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В Риме запретили продавать сувениры у некоторых достопримечательностей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Риме запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей, сообщает газета Express.

По ее данным, торговать ими теперь запрещено, в частности, у Испанской лестницы, Пантеона, фонтана Треви и Пьяццы Навона. Как отмечает издание, власти Рима пошли еще на одну радикальную меру, пытаясь бороться с массовым туризмом.

Самые распространенные римские сувениры - фигурки Папы Римского, Колизея, шлемы гладиаторов, магниты и рюмки. В среднем сувениры продаются дешевле, чем в других странах Западной Европы, и пользуются большим спросом у туристов.

По данным газеты, владельцам сувенирных лавок предложили альтернативные точки продаж, но многие из них недовольны новым законом, поскольку "работали легально и предоставляли туристам нужный им сервис".

Рим давно страдает от огромного количества туристов.

Власти города регулярно дополняют правила поведения для путешественников - так, серьезные штрафы действуют за купание в фонтанах, запрещено карабкаться по ним, сидеть и лежать на ступеньках. Штрафы за нарушения достигают 450 евро.

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