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До 100 боевиков атаковали позиции сирийских войск в районе Идлиба

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, в минувшее воскресенье предприняли атаку на позиции правительственных войск, которая была отбита, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

"12 января боевики из района Маар-Шамша предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. В нападении участвовало до 100 боевиков и пять пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Огнем из танков и стрелкового оружия подразделений сирийских правительственных сил атака была отбита", - сказал Боренков на брифинге в понедельник вечером

По его словам, незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы позиций вооруженных сил САР и мирных населенных пунктов, провоцируя правительственные войска на ответные действия.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 27 обстрелов со стороны вооруженных группировок, сообщил генерал.

Об аналогичной атаке боевиков в направлении населенного пункта Джарджаназ, которая имела место 10 января, Боренков сообщил в минувшую субботу.

"В нападении участвовало до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение", - сказал тогда генерал.

Сирия Идлиб

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