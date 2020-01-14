В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся одним рисом и перцами чили

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Жительница китайской провинции Гуйчжоу, которая из-за бедности в течение пяти лет питалась только вареным рисом и маринованными перцами чили, скончалась в понедельник, 13 января, в больнице города Гуйян - столице этого региона, пишет во вторник газета South China Morning Post.

У Хуаянь (Wu Huayan) скончалась в возрасте 24 лет из-за серьезных проблем с сердцем и почками, вызванных скудным питанием в течение длительного времени. Родители девушки умерли, у нее остался только младший брат, которому из-за серьезных проблем с психикой часто требовалась медицинская помощь. После смерти родителей У Хуаянь и ее брат жили на пособие от местных властей, получая каждый месяц 300 юаней (около 2,7 тысячи рублей).

Девушка также смогла поступить в местный колледж, где ей удалось добиться получения ежегодной стипендии в 7 тысяч юаней. Однако большая часть ее денег уходила на лечение брата. Чтобы сэкономить, У Хуаянь перешла на "диету" из риса и перцев чили.

В октябре 2019 года у студентки начались серьезные проблемы со здоровьем - ей стало трудно ходить и дышать. У Хуаянь обратилась к врачам, которые диагностировали у нее проблемы с печенью и почками из-за недоедания. Денег на лечение у девушки не было, поэтому она попросила соотечественников о помощи через СМИ, дав интервью нескольким газетам и выступив по телевидению. Благодаря поступившим пожертвованиям, ей удалось собрать почти 1 млн юаней (8,9 млн рублей).

Однако помощь поступила слишком поздно, в ноябре состояние здоровья девушки стало резко ухудшаться, в итоге она скончалась. Незадолго до смерти она весила около 22 кг.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил властям китайских провинций до конца 2020 года искоренить в своих регионах "абсолютную бедность". К "абсолютно бедным" в Китае относят людей, живущих на менее чем 627 юаней в год. Как писало официальное печатное издание Центрального комитета Компартии Китая "Жэньминь жибао", по состоянию на ноябрь 2019 года в Гуйчжоу в условиях "абсолютной бедности" находились порядка 150 тысяч человек.