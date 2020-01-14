Россияне не обращались в посольство в связи со взрывом на химзаводе в Каталонии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Граждане России не обращались в посольство РФ в Мадриде в связи со взрывом на нефтехимическом заводе в муниципалитете Таррагона в Каталонии, сообщает диппредставительство.

"В связи со взрывом в Таррагоне сообщаем, что на данный момент в Посольство или Генеральное консульство в Барселоне информация о возможном нахождении среди пострадавших граждан России в установленном порядке не поступала", - говорится в сообщении посольства, опубликованном на официальной странице в фейсбуке.

Подчеркивается, что на данный момент сделан запрос в компетентные органы для уточнения информации.

Ранее газета El Pais сообщила, что в муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали минимум четыре человека.

О характере ранений газета не сообщает. Экстренные службы призвали местных жителей не открывать окна и не выходить на улицу. По данным газеты, взрыв произошел на предприятии компании Industrias Quimicas de Oxido de Etileno (IQOXE).