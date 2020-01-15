Лавров обсудит в Индии торгово-экономическое сотрудничество двух стран

Сергей Лавров Фото: epa/vostock-photo

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Основной темой визита в Индию будут перспективы наращивания российско-индийского торгово-экономического сотрудничества, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Times of India.

"В ходе визита планируем обсудить с коллегами актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего с учетом итогов российско-индийского саммита 4-5 сентября прошлого года во Владивостоке. В фокусе пристального внимания будут перспективы наращивания торгово-экономической кооперации - фундамента для расширения всего комплекса российско-индийского сотрудничества", - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД в среду посетит Индию с рабочим визитом, где проведёт переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром и примет участие в конференции "Диалог Райсина".

"Нынешний год для наших стран особенный. 20 лет назад Россия и Индия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. (...) Развитие отношений с Нью-Дели - в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов. С удовлетворением констатирую, что российско-индийские связи отличаются самодостаточностью, не подвержены влиянию "переменчивых внешнеполитических ветров". Регулярные встречи лидеров, растущая динамика контактов на всех уровнях - яркое тому подтверждение", - отметил министр.

Он добавил, что наращивание многопланового взаимодействия отвечает коренным интересам народов, задачам укрепления международной и региональной безопасности и стабильности. "Убежден: схожей логики придерживаются и индийские друзья", - сказал Лавров.

Он также отметил, что центральное место в повестке дня российско-индийских переговоров, в том числе и на высшем уровне занимает полноценное инвестиционное сотрудничество. "Прислушиваясь к пожеланиям деловых кругов, стремимся создать максимально благоприятные предпосылки для выхода российского бизнеса на индийский рынок", - заявил министр.

"Российские компании готовы активно подключаться к программе "Делай в Индии". Они, несомненно, заинтересованы в гармонизации и оптимизации импортно-экспортных процедур, упрощении и стандартизации технических, санитарных и фитосанитарных требований", - сказал Лавров.

При этом глава российского МИД отметил, что сдерживающим фактором остается несимметричность условий налогообложения иностранного бизнеса в Индии по сравнению с действующим в России режимом в отношении индийских предпринимателей. "В целях повышения взаимной инвестиционной привлекательности наших внутренних рынков проводим консультации по устранению торговых ограничений", - отметил министр.

"Сейчас на первый план выходят задачи по качественному совершенствованию структуры двусторонней торговли, уходу от ее сырьевого характера в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью. Следует двигаться вперед, нарабатывать портфель совместных проектов, развивая новые технологические альянсы в передовых наукоемких отраслях", - заключил Лавров.