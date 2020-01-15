Глава МИД РФ рассказал о возможностях Индии по добыче ресурсов в Арктике

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российско-индийское сотрудничество в энергетической сфере в перспективе позволит Индии стать первым неарктическим государством, осуществляющим добычу ресурсов в Арктике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Times of India.

"Налаживаем кооперацию в геологоразведке, совместной разработке нефтяных и газовых месторождений на территории двух стран, включая шельфовые проекты, что в перспективе позволит Индии стать первым неарктическим государством, осуществляющим добычу ресурсов в Арктике", - заявил Лавров.

В частности, отметил министр, индийские компании участвуют в освоении нефтегазовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-1", а также Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения. "В свою очередь, "НК "Роснефть" - акционер одного из крупнейших в регионе НПЗ "Вадинар"", - отметил Лавров.

Также прорабатываются возможности совершенствования путей доставки российских энергоресурсов индийским партнерам. Профильными ведомствами изучаются перспективы расширения взаимодействия в гидро- и теплоэнергетике, в области энергоэффективности, а также в разработке и строительстве объектов, генерирующих энергию из возобновляемых источников, отметил глава МИД.

"Флагман нашего сотрудничества в сфере "мирного атома" - АЭС "Куданкулам". Работаем над развитием энергетического взаимодействия в трехстороннем формате по примеру проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш", - сказал Лавров.

"Индия - третий по величине потребитель энергоресурсов в мире. А Россия - один из ключевых мировых производителей углеводородов. Поэтому стратегические интересы наших стран на этом направлении совпадают", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что глава МИД в среду посетит Индию с рабочим визитом, где проведёт переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром и примет участие в конференции "Диалог Райсина".