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Модный дом Versace отказался от использования кожи кенгуру

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Итальянский модный дом Versace больше не будет использовать кожу кенгуру в своих продуктах на фоне гибели миллионов животных в Австралии из-за масштабных природных пожаров, сообщает The Telegraph.

По данным издания, решение было принято еще в прошлом году и затронуло коллекцию Versace 2019 года, но известно о нем стало только на этой неделе.

Как отмечается, отказ от использования кожи кенгуру напрямую не связан с пожарами в Австралии, а скорее вызван давлением со стороны итальянских зоозащитников. Прошлой осенью они провели масштабную кампанию против использования кожи кенгуру в одежде и обуви, ради которых ежегодно убивают огромное количество этих животных.

"Мы приветствуем объявление Versace", - сказала Симона Павеси из итальянской организации по защите животных LAV (Lega anti vivisezione, Лига против вивисекции - ИФ).

Она назвала это решение "важным жестом" на фоне бушующих в Австралии пожаров и выразила надежду на то, что это поможет сохранить популяцию животных, являющихся "символом Австралии".

Представитель Versace подтвердил изданию, что модный дом отныне "использование кожи кенгуру полностью прекратится".

В сентябре 2019 года в Австралии начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 28 человек и миллиард животных.

Versace Австралия

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