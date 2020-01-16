Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый "Боинг"

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань с коллегами из Швеции, Украины и Афганистана на пресс-конференции в Лондоне Фото: Reuters

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительства стран, граждане которых погибли при крушении самолета в Иране, требуют от Тегерана полностью признать свою вину за сбитый авиалайнер и выплатить компенсации родным жертв авиакатастрофы, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины. Кроме того, министры потребовали "независимого расследования с последующими прозрачными и беспристрастными судебными процессами".

8 января силы ПВО Ирана по ошибке сбили в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Самолет летел по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании. Все они погибли.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету. При этом иранская сторона отмечает, что одним из факторов, которые привели к катастрофе, стала усилившаяся напряженность между Тегераном и Вашингтоном.