Оппозиция Абхазии пообещала возместить ущерб от акции протеста 9 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Участники протестных акций в Сухуме готовы возместить ущерб, нанесенный зданиям правительства и администрации главы республики, заявил журналистам один из организаторов протестов Ахра Авидзба.

"Мы видели, что сотрудники охраны комплекса правительственных зданий швыряли мебель и баррикадировали ими окна. Их задача была понятна, они пытались остановить протестующих. Но мы не будем разбираться, кто и что сломал. Будет назван общий ущерб, и мы все вместе это погасим в полной мере. Единственное, мы сейчас ждем заключение оценочной комиссии. Попросили представителей оппозиции, чтобы они нам об этом сообщили, так как ставить окна и двери, которых там не было, имею в виду по качеству и цене, не вижу необходимости", - сказал Авидзба.

По его словам, "необходимые средства для компенсации будут собраны среди граждан страны, которые изъявят желание внести свой вклад в возмещении ущерба".

В то же время он отметил, что его сторонники не согласны с обвинениями со стороны властей в том, что протестующие вскрыли оружейную комнату и похитили оттуда около 50 единиц оружия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов главы республики. ЦИК республики 12 января назначил повторные выборы президента на 22 марта.

В минувший понедельник парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу.

Бганба уже исполнял обязанности главы республики во время политического кризиса в Абхазии в 2014 году. Тогда оппозиция во главе с теперь уже бывшим главой республики Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.

Акция протеста в Сухуме прошла 9 января, тогда сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание администрации президента Абхазии. Участники акции выломали парадную дверь и побили окна, группе оппозиционеров удалось занять здание. Позднее в Совете безопасности республики заявили, что из хранилища пропало оружие, однако в оппозиции заявили, что это произошло еще до захвата.