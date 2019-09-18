FEDOR предложил основать колонию роботов на Марсе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский робот FEDOR предложил основать на других планетах колонию роботов-аватаров.

"Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров", - говорится в сообщении в официальном аккаунте робота в твиттере.

По его словам, роботы "готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развёртывание и обслуживание научных станций в далёком космосе".

Публикация проиллюстрирована рисунком, на котором вместо ног робот использует колесное шасси.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что FEDOR следующего поколения лишится ног и в целом станет менее похожим на человека.

Исследование Луны - одно из перспективных задач, которые ставятся при работе над FEDORom. Сообщалось, что из-за задержки в передаче сигнала между Землей и Луной, робот будет снабжён элементами искусственного интеллекта.

Российский антропоморфный робот FEDOR вернулся из космоса 7 сентября. Он провёл на МКС 12 дней. С роботом провели серию экспериментов, в основном связанных с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции.

При пребывании робота в космосе не обошлось без проблем. Из-за неполадок в системе стыковки "Курс" на МКС, корабль с роботом на борту причалил к станции на три дня позже запланированного срока. Кроме этого космонавты испытывали проблемы с включением робота, из-за чего предполагалось использовать молоток.

Несмотря на это по данным разработчиков, вся научная программа, связанная с пребыванием робота на орбите, была выполнена полностью.

В ходе следующей миссии, роботом попробуют управлять с Земли, а также планируется задействовать его в открытом космосе.