На востоке Канады объявили ЧС из-за принесшей 76-сантиметровые сугробы метели

В канадском городе Сент-Джонс Фото: The Canadian Press/PA Images/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сильнейший снегопад обрушился на восточные канадские провинции. Как сообщает Associated Press, 17 и 18 января в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 76,2 см снега, предыдущий рекорд 1999 года составлял 68,4 см снега.

Мэр столицы провинции города Сент-Джонса подчеркнул, что объявленный режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. В международном аэропорту города зафиксирован рекордный уровень снега, во время метели скорость ветра близ него составляла от 120 до 157 км/ч. Аэропорт закрыт, как и большинство предприятий.

Федеральные власти обещают направить в заваленный снегом Ньюфаундленд и Лабрадор помощь. Как сообщает AP, глава провинции просит подключить к уборке военных. На острове Ньюфаундленд машины оказались погребены под снегом, тысячи жителей остались без электричества.

Особое беспокойство властей вызывает то, что завалены и подъезды к больнице, именно их расчистка сейчас является приоритетом.

Местные СМИ сообщают, что жителям буквально приходится откапывать свои дома из сугробов, чтобы хотя бы открыть дверь. AP приводит слова очевидцев, которые сравнивают бурю с пургой во время урагана, когда с дорог сносило даже снегоуборочную технику, а видимость снизилась до нуля.

О пострадавших пока не сообщается, известно, что мужчина пропал без вести, выйдя на прогулку вечером 17 января.