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СМИ сообщили о смерти бывшего премьер-министра Грузии Тенгиза Сигуа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Грузии в возрасте 85 лет скончался второй в современной истории страны премьер-министр Тенгиз Сигуа, сообщили в ночь на среду грузинские СМИ.

По данным СМИ, которые ссылаются на информацию Центра скорой медицинской помощи, прибывшая на вызов в дом Сигуа в Тбилиси бригада скорой помощи обнаружила его уже мертвым.

Причины смерти экс-главы грузинского правительства пока не называются.

Сигуа в период президентства Звиада Гамсахурдия в Грузии с 15 ноября 1990 года по 18 августа 1991 года был председателем Совета министров республики. После свержения Гамсахурдия он был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра, а 8 ноября 1992 года вновь стал главой правительства. Сигуа покинул этот пост в августе 1993 года.

Он был вторым по счету премьер-министром в истории современной Грузии.

Тенгиз Сигуа Грузия Тбилиси

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