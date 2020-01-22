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Власти Израиля надеются на жест доброй воли со стороны Путина в деле Иссахар

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Дело обвиняемой в РФ в контрабанде наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг, 23 января, в стране надеются на жест доброй воли со стороны России, сообщил глава пресс-офиса израильского правительства Ницан Хен.

"Премьер-министр будет говорить о вопросах внешней политики Израиля, связанных с Россией, таких как Сирия. Но также будут обсуждаться внутренние вопросы: граждан, переселившихся в Израиль из России 20 лет назад, церкви в восточном Иерусалиме, управление которой Путин хочет вернуть России, Нааме Иссахар", - сказал Хен "Интерфаксу".

Представитель правительства Израиля добавил, что власти страны надеются, что Путин на этой встрече сообщит об освобождении осужденной в РФ израильтянки. "Некоторые думают, что она прилетит в самолете вместе с президентом России, надеются на сюрприз для Израиля. Но я не верю в сюрпризы, я думаю, он объявит о жесте доброй воли, гуманитарном шаге", - добавил глава пресс-офиса.

Хен также заявил, что вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме России может быть решен уже в ближайшие дни. "Позиции двух стран близки, никто не утверждает, что церковь не должна принадлежать России. Этот вопрос может решиться уже завтра, или, возможно, на следующий день после возвращения президента Путина в Россию. Такие вопросы лучше решать в узком составе, а не делать из них большую сенсацию", - сказал глава пресс-офиса "Интерфаксу".

Он отметил, что вопрос подворья решается давно, президент РФ поднимал его в ходе визитов в Израиль еще 10 лет назад. "Россия имеет суверенитет над церковью, с этим никто не спросит, но сложность в том, что здание принадлежит правительству Израиля. Нужно найти способ решить этот вопрос, и я уверен, что это удастся сделать", - добавил глава пресс-офиса.

Ранее в среду помощник Путина Юрий Ушаков заявил журналистам, что российский лидер в ходе своего визита в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста, встретится с матерью Наамы Иссахар.

Кроме того, помощник Путина не стал увязывать вопросы освобождения Иссахар и положительное решение о передаче российской стороне Александровского подворья в Иерусалиме. Такой вопрос на брифинге ему задали журналисты. "Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке", - ответил Ушаков.

Дело Иссахар и вопрос принадлежности Александровского подворья

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября 2019 года признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке было назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Ранее на этой неделе израильские СМИ сообщали, что Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Иссахар и обсуждают детали. СМИ Израиля активно рассуждают на тему того, на какие уступки может пойти израильская сторона в обмен на освобождение своей гражданки.

Канал 13, в частности, без указания источника сообщил, что российская сторона, по некоторым данным, обращалась к Израилю с просьбой урегулировать в ее пользу спор, связанный с правовым статусом Александровского подворья в Иерусалиме. Канал тогда отметил, что Нетаньяху якобы заявлял о готовности обсуждать этот вопрос.

Ницан Хен Израиль Биньямин Нетаньяху Владимир Путин Наама Иссахар

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