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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:33

До 40 сирийских военных погибли и около 80 ранены при наступлении боевиков в Идлибе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сирийская армия после наступления боевиков оставила позиции на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Там отметили, что потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными. При этом правительственные войска уничтожили до 50 и ранили до 90 боевиков.

По данным российских военных, атаки террористов на позиции сирийской армии в провинции Идлиб продолжаются.

Сирия Идлиб

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