В украинском правительстве назвали главные причины сокращения населения страны

К этому приводят миграция и смертность, заявил министр Дмитрий Дубилет

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр украинского правительства Дмитрий Дубилет назвал главными причинами сокращения населения Украины миграцию и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

"Есть три больших блока: первый - оккупированные территории, второй - негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения", - сказал Дубилет журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью. Согласно данным электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек, сообщил ранее Дубилет.

Это оценка численности населения по состоянию на 1 декабря 2019 года. Она не охватывает Крым, а также территорию не подконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей. Согласно статистике, на 1 января 1991 года в советской тогда Украине проживали 51 млн 944 тысячи человек.