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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:25

Запретный город в Пекине закроют для туристов из-за угрозы коронавируса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Одна из главных достопримечательностей Пекина - Запретный город - будет закрыт для доступа туристов, чтобы исключить опасность распространения нового коронавируса, сообщила в четверг The Washington Post.

Музейный комплекс прекратит работу с 25 января - Нового года по лунному календарю - вплоть до дальнейшего уведомления. Оплата за уже забронированные билеты будет возвращена владельцам.

Ежегодно Запретный город посещают около 7 млн туристов. В 1987 году Запретный город был внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества.

Ранее в четверг также стало известно, что власти Пекина приняли решение отменить в городе все массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, в частности, праздничные ярмарки. Многие музеи и парки развлечения в Китае пересматривают график своей работы из-за ситуации вокруг распространения вируса.

Кроме того, в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре, возбудителем оказался ранее не известный коронавирус (2019-nCoV), передающийся от человека к человеку. Геном вируса уже расшифрован и опубликован.

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао, Сингапуре.

Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
КНР Пекин

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