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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:10

S&P спрогнозировало спад потребительских расходов в Китае из-за коронавируса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вспышка пневмонии, вызванного новым коронавирусом, скажется на потребительских расходах в Китае, которые становятся все более важным двигателем экономического роста, считают аналитики агентства S&P Global Ratings.

Новый коронавирус в Китае

"Вспышка пневмонии пришлась на период празднования Нового года по Лунному календарю, - период, когда китайцы активно расходуют деньги на путешествия, развлечения и подарки", - обратил внимание главный экономист по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона S&P Шон Рош.

Степень негативных последствий будет зависеть от уровней зараженности и смертности, говорится в обзоре агентства.

"Эпидемиологическая неопределенность осложняет экономическую ситуацию. Мы выделяем несколько каналов, наиболее уязвимых, как к распространению заболевания, так и к мерам, принимаемым для сдерживания эпидемии в Китае. Это потребительские расходы, инвестиции, путешествия и туризм, а также промышленное производство (в случае возникновения проблем с поставками), - отмечают в S&P. - Негативные последствия будут частично нивелированы наращиванием государственных расходов, а также тратами на медицинские товары, услуги и вакцины в условиях эпидемии".

"Отрасли, зависящие от потребительских расходов, вероятно, пострадают больше всего, - говорит Рош. - Уход инвесторов от рисков и ужесточение финансовых условий могут усилить негативные последствия, в частности, для сферы инвестиций".

В 2019 году вклад сферы потребительских расходов в темпы роста ВВП (6,1%) составил 3,5 процентного пункта (п.п.), отмечают в S&P.

"Подсчеты показывают, что снижение потребительских расходов на 10% сократит рост ВВП примерно на 1,2 п.п.", - подсчитали аналитики.

Они также полагают, что новый тип пневмонии распространится и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на принимаемые властями меры по сдерживанию эпидемии. Последствия для этих стран, а также мировой экономики, будут зависеть от масштабов распространения инфекции.

В провинции Хубэй, откуда начал распространяться новый коронавирус, закрыты уже 13 городов, в том числе столица - Ухань. В Пекине, Шанхае и других крупных городах власти отменяют массовые развлекательные мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай S&P АТР Хубэй Ухань

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