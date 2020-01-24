S&P спрогнозировало спад потребительских расходов в Китае из-за коронавируса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вспышка пневмонии, вызванного новым коронавирусом, скажется на потребительских расходах в Китае, которые становятся все более важным двигателем экономического роста, считают аналитики агентства S&P Global Ratings.

"Вспышка пневмонии пришлась на период празднования Нового года по Лунному календарю, - период, когда китайцы активно расходуют деньги на путешествия, развлечения и подарки", - обратил внимание главный экономист по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона S&P Шон Рош.

Степень негативных последствий будет зависеть от уровней зараженности и смертности, говорится в обзоре агентства.

"Эпидемиологическая неопределенность осложняет экономическую ситуацию. Мы выделяем несколько каналов, наиболее уязвимых, как к распространению заболевания, так и к мерам, принимаемым для сдерживания эпидемии в Китае. Это потребительские расходы, инвестиции, путешествия и туризм, а также промышленное производство (в случае возникновения проблем с поставками), - отмечают в S&P. - Негативные последствия будут частично нивелированы наращиванием государственных расходов, а также тратами на медицинские товары, услуги и вакцины в условиях эпидемии".

"Отрасли, зависящие от потребительских расходов, вероятно, пострадают больше всего, - говорит Рош. - Уход инвесторов от рисков и ужесточение финансовых условий могут усилить негативные последствия, в частности, для сферы инвестиций".

В 2019 году вклад сферы потребительских расходов в темпы роста ВВП (6,1%) составил 3,5 процентного пункта (п.п.), отмечают в S&P.

"Подсчеты показывают, что снижение потребительских расходов на 10% сократит рост ВВП примерно на 1,2 п.п.", - подсчитали аналитики.

Они также полагают, что новый тип пневмонии распространится и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на принимаемые властями меры по сдерживанию эпидемии. Последствия для этих стран, а также мировой экономики, будут зависеть от масштабов распространения инфекции.

В провинции Хубэй, откуда начал распространяться новый коронавирус, закрыты уже 13 городов, в том числе столица - Ухань. В Пекине, Шанхае и других крупных городах власти отменяют массовые развлекательные мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции.