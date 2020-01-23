Вашингтон ввел новые правила получения виз для женщин, желающих рожать в США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа в четверг опубликовала новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого родильного туризма, сообщает агентство Associated Press.

Речь идет о запросах на оформление американской туристической визы в случаях, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить паспорт гражданина Соединенных Штатов.

В соответствии с новыми правилами, заявительницам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы выявят, что они направляются в страну на роды.

Новые правила опубликованы в Федеральном реестре. Они призваны помочь искоренить незаконную деятельность, связанную с индустрией "родильного туризма".

Практика поездок в Штаты для родов, по сути, законна, отмечает AP, однако существуют случаи, когда власти арестовывают сотрудников агентств, занимающихся организацией "родильного туризма" в связи с фактами визового мошенничества и уклонения от налогов.

В государственном департаменте США считают, что посещение страны с целью "родильного туризма" не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.

Закручивание гаек в сфере "родильного туризма"

Ранее в январе Axios сообщил, что администрация Трампа планирует ужесточить въезд в США беременным иностранкам, а также отменить получение гражданства по праву рождения.

"Администрация Трампа на этой неделе планирует анонсировать новое правило в сфере миграционной политики США, запрещающее "родильный туризм" - популярную практику получения американского гражданства среди россиян, китайцев и нигерийцев", - написало издание.

Как отмечало Axios, поправки в законодательство изменят требования к визам B: миграционная служба будет отказывать иностранцам в выдаче краткосрочных деловых и туристических виз, если заподозрит, что они предназначены для автоматического получения гражданства.

Получение гражданства США при рождении на территории страны разрешает 14-я поправка к Конституции. "Нововведение направлено на усиление национальной безопасности, а также на пресечение преступной деятельности, связанной с "туризмом для родов", - процитировал портал представителя Госдепартамента США.

Официальных данных о новорожденных гражданах США, чьи матери приехали рожать из другой страны, не существует. По данным организации "Центр иммиграционных исследований", которая сотрудничает с администрацией президента, ежегодно женщины, въехавшие в страну по туристическим визам, рожают 33 тысячи младенцев.