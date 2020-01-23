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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:33

Госдеп рассказал о трудностях деконфликтации в Сирии с РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - У сухопутных сил США и РФ ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии и, в частности, американцы "перехватывали" российского генерал-майора, следовавшего в Манбидж, заявил в четверг на брифинге в госдепе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Были проблемы с деконфликтацией на земле в районе Манбиджа, начиная примерно с отметки 14 месяцев назад, когда россияне выдвинулись на юго-восток этого периметра. В одном месте мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону Манбиджа, но все это урегулировали по каналам коммуникации между военными (двух стран - ИФ)", - сказал он.

В то же время Джеймс Джеффри не уточнил имя российского генерал-майора.

При этом он напомнил, что каналы деконфликтации между США и Россией действуют уже несколько лет, особенно для решения проблем с воздушными операциями двух стран. Так, напомнил Джеффри, российские ВКС не летают над северо-восточным районами Сирии, где находятся военные США.

США РФ Сирия

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