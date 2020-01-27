В Минобороны РФ заявили о подготовке боевиками провокации в районе Идлиба

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Угроза провокаций с применением хлора в качестве боевого отравляющего вещества сохраняется в районе Идлибской зоны деэскалации, заявил на брифинге в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от местных жителей и задержанных участников незаконных вооруженных формирований, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор", - заявил российский генерал.

Он заявил также, что российскими военными были получены сведения о складировании незаконными вооруженными формированиями отравляющих веществ на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-Эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб. По словам Боренкова, в населенных пунктах Акрабат и Сальхаб провинции Идлиб действуют лаборатории, в которых подготовленные в Европе специалисты синтезируют отравляющие вещества.

Он сообщил, что запасы химикатов хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Таазза провинции Алеппо, в горной местности Джебель-Эз-Завие и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб.

Начальник центра заявил, что цель провокации заключается в попытке "обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения".