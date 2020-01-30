МИД РФ счел неприемлемой позицию Франции в ситуации с россиянином Винником

Москва будет добиваться выдачи мужчины, которого Франция и США подозревают в отмывании денег

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве считают неприемлемой позицию Франции, не уведомившей российскую сторону о прибытии в страну россиянина Александра Винника, будут добиваться его выдачи в Россию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не можем принять неконструктивную позицию французской стороны, которая своевременно не уведомила российских представителей о прибытии Александра Винника во Францию, о его переводе из одного госпиталя в другой", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что на протяжении трех дней "под разными предлогами консульским сотрудникам неоднократно отказывалось во встрече с российским гражданином". По словам Захаровой, посольство России во Франции "примет соответствующий демарш".

Дело Винника

24 января стало известно, что обвиняемый в мошенничестве в сфере компьютерной информации россиянин Александр Винник, ранее заключенный в греческую тюрьму, доставлен в Париж и находится в больнице. Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника в США. Впоследствии Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения. Позже греческие суды одобрили два российских запроса о выдаче Винника и аналогичное требование Франции.

Во Франции россиянину, по данным защиты, вменяется отмывание денежных средств, а также мошенничество. В частности, по версии французского следствия, Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими по делу признаны 5,7 тыс. человек по всему миру, из которых только 100 - граждане Франции. Винник, заявляли его адвокаты, считает себя непричастным к вменяемым ему преступлениям и не знает, почему и в чем конкретно его обвиняют.