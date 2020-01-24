Второй случай заболевания новым типом коронавируса зафиксирован в Южной Корее

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сеул сообщил о втором подтвержденном случае заболевания китайским коронавирусом .

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), у человека, прибывшего в Международный аэропорт Инчхона несколько дней назад были выявлены симптомы заболевания. Тест на новый тип коронавируса дал положительный результат.

Ранее сообщалось об одном заболевшем новым типом коронавируса в Южной Корее.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщают китайские СМИ со ссылками на официальные данные властей.

Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй.

За последние сутки число заболевших в 27 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая увеличилось на 259 человек, число жертв коронавируса - на восемь человек, говорится в сообщениях.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейных, несмотря на то, что на 25 января приходится "Праздник весны" - Новый год по лунному календарю, самый почитаемый в Китае праздник.