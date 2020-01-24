Эйфелева башня закрылась из-за забастовки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Одна из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелева башня - закрыта в пятницу из-за забастовки обслуживающего персонала, сообщает газета Le Figaro.

В компании, обслуживающей Эйфелеву башню, указали, что участие сотрудников в забастовке в Париже "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".

Отмечается, что с начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы во Франции, башню закрывают уже третий раз.

В пятницу проект пенсионной реформы, как ожидается, представят на заседании французского кабмина. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.