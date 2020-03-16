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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Франция остановила пенсионную реформу из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в понедельник вечером, что по причине эпидемии коронавируса он останавливает осуществление реформ, включая пенсионную.

Он сообщил, что проект закона о приостановке реформ подготовят к среде.

Проект реформы отменяет льготы по выходу на пенсию для ряда профессий. Сейчас французы имеют право на пенсию с 62 лет, однако в будущем ее могут ограничить, и претендовать на выплаты в полном размере можно будет только с 64 лет.

Многие граждане Франции не одобряют пенсионную реформу, затеянную правительством Макрона. В конце прошлого года протесты против нее переросли в массовые беспорядки на улицах городов. В беспорядках участвовали "желтые жилеты", которые традиционно протестуют против повышения цен на топливо.

Франция

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