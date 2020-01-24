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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:39

Лукашенко рассказал, почему не пользуется мобильным и другими гаджетами

Президент Белоруссии не "тычет" в "айфоны" из соображений безопасности

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не пользуется мобильником и прочими гаджетами в целях безопасности.

"У меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу белорусский город Шклов. Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства отметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - добавил он.

Александр Лукашенко Белоруссия

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