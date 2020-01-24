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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:39

Не менее четырех человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции

Россияне, по предварительным данным, в результате землетрясения не пострадали

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Землетрясение в восточной части Турции привело, по предварительным данным, к гибели четырех человек, сообщает информационное агентство "Анадолу".

По данным министра МВД Турции Сулеймана Сойлу, на данный момент известно о двух погибших в городе Элязыг и еще о двух - в Малатье.

Министр добавил, что, по имеющимся сведениям, из-за землетрясения разрушены около десятка зданий.

В свою очередь посольство России в Анкаре сообщило в твиттере, что россияне, по предварительным данным, в результате землетрясения не пострадали.

В пятницу вечером (в 20:55 по местному времени, совпадает с мск) в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,75 км.

Турция Элязыг Малатья

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