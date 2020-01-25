Что случилось этой ночью: суббота, 25 января

Уход Суркова с госслужбы, землетрясение в Турции и "уханьская" пневмония

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владислав Сурков покинул госслужбу. Как сообщил политолог Алексей Чеснаков, уход Суркова связан со "сменой курса на украинском направлении". Официально сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах Сурков обещал через месяц.

- Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 1287, умер 41 человек. Большинство смертей (38) зарегистрировано в Ухане, где и началась вспышка пневмонии. Между тем, стало известно о первых случаях заражения коронавирусом во Франции - один в Бордо и два в Париже, - в Австралии и Малайзии (там пневмонию выявили сразу у троих членов семьи). Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай, где сейчас могут находиться до семи тысяч организованных туристов из России. Роспотребнадзор в свою очередь разъяснил, в каких случаях туристы могут полностью или частично вернуть деньги за оплаченные туры в КНР.

- На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, за ним последовало 118 афтершоков. По последним данным, погибли 20 человек, число пострадавших превышает тысячу. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних странах - Ираке, Сирии, Ливане. Россияне, по предварительным данным, не пострадали.

- Зеленский назвал диалог с Путиным единственным способом закончить войну в Донбассе. Минские договоренности - это, по его словам, пока единственный документ для урегулирования конфликта, но решить проблему возвращения на родину украинцев, удерживаемых в Донбассе, Крыму и России, он не способен. "Мне надо их (вопросы - ИФ) решать с тем, кто все решает там, - это президент Российской Федерации", - пояснил Зеленский. Также он отметил, что Киев разрабатывает варианты на случай провала Минских соглашений.

- ABC сообщил об аудиозаписи, на которой Трамп обсуждает с Парнасом и Фруманом увольнение экс-посла США на Украине. На аудио, сделанном во время обеда в апреле 2018 года, Парнас называет увольнение Йованович "самой большой проблемой", затем вместе с Фруманом они утверждают, что та "злословит" о Трампе. В итоге президент США якобы восклицает: "Избавьтесь от нее! Избавьтесь от нее завтра же!" При этом ранее Трамп отрицал даже сам факт знакомства с Парнасом.

- Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на Чемпионате Европы. Первое место - у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые по итогам короткой и произвольной программ получили 234,58 балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64), третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53 балла). До этого российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова составили тройку лучших в короткой программе.

- Гран-при премии "Золотой орел" получил "Текст" Клима Шипенко. Александр Петров за "Текст" получил награду в категории "Лучшая мужская роль", в аналогичной женской номинации "Орел" достался Виктории Мирошниченко (за фильм "Дылда"). Лучшим режиссером назван Алексей Сидоров за картину "Т-34", а обладателем почетного "Золотого орла" за вклад в российский кинематограф стала Алиса Фрейндлих.