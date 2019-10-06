Поиск

Астронавты НАСА вернулись на борт МКС после завершения монтажных работ на ее поверхности

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американские астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган в воскресенье завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), в ходе которого они заменили аккумуляторы для ее солнечных панелей, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Это 219-й выход в космос за всю истории станции. В ходе 6,5-часового выхода в космос, начавшегося в 14:39 по Москве, они заменили два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

В октябре планируется осуществить еще четыре выхода в открытый космос, чтобы продолжить замену аккумуляторов на ферме станции. Еще пять выходов в космос в предстоящие месяцы запланированы для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили первые шесть таких аккумуляторов. Замена аккумуляторов продолжилась в текущем году в ходе трех выходов астронавтов в открытый космос.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

космос НАСА Кристина Кох Эндрю Морган МКС

Новости по теме

Новости

Не менее восьми человек стали жертвами столкновений к северо-востоку от Багдада

Депутат Юмашева не будет сокращать поездку в США из-за инцидента с допросом

Депутат Юмашева не будет сокращать поездку в США из-за инцидента с допросом

Число жертв беспорядков в Ираке превысило сто человек

После стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников

СМИ узнали о новом информаторе по "украинскому делу" в США

СМИ узнали о новом информаторе по "украинскому делу" в США

В Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе Донбасса

В Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе Донбасса

Премьер Ирака пообещал народу реформы в социально-экономической сфере

Премьер Ирака пообещал народу реформы в социально-экономической сфере

Астронавты НАСА вышли в космос с борта МКС

Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Полиция Гонконга снова пустила в ход слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга снова пустила в ход слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');