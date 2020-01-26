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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:48

В Аризоне мужчина ездил со скелетом, чтобы пользоваться выделенной полосой

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Жителя Аризоны (США) оштрафовали за то, что он ездил в автомобиле с искусственным скелетом на пассажирском сидении, сообщает "Би-би-си".

62-летний мужчина надел на скелет шляпу и обернул его в тряпки, чтобы замаскировать под настоящего человека. Таким образом он обосновывал свое нахождение на выделенной линии для автомобиля с большим числом пассажиров

Водителя оштрафовали.

Местная полиция сообщила, что каждый год не менее 7 тыс. человек попадаются на нарушении правила пользования выделенной линией, находиться на которой могут, помимо автобусов, машины с двумя и более людьми.

Ранее сообщалось о случаях, когда водители сажали рядом манекен, чтобы проехать по выделенке.

США

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