Израильтянам впервые разрешили ездить в Саудовскую Аравию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава МВД Израиля Арье Дери подписал директиву, которая позволяет израильским гражданам совершать поездки в Саудовскую Аравию, сообщает Haaretz.

Газета отмечает, что подобное происходит впервые в истории Израиля. Однако некоторые израильтяне - в основном, представители арабской общины - и ранее ездили в Саудовскую Аравию, без официального дозволения властей.

Новая директива МВД была принята при координации с израильскими службами безопасности и МИД страны.

Газета "Едиот ахронот" уточняет, что поездки в Саудовскую Аравию будут разрешены для участия в хадже; что касается деловых поездок, они должны будут длиться не более девяти дней и при условии, если отъезжающий уже выполнил все необходимые формальности с саудовской стороной.

В свою очередь Associated press (AP) отмечает, что формально Израиль и Саудовская Аравия не поддерживают дипломатические отношения, однако страны сближает их неприятие политики Ирана.