Премьер-министр Словении объявил об отставке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словении Марьян Шарец в понедельник объявил о решении уйти в отставку, он подаст соответствующее прошение в парламент, сообщает агентство Associated Press.

Политик объяснил свое решение тем, что его правительство теряет поддержку. Он призвал провести досрочные всеобщие выборы. "Сейчас я не могу соответствовать ожиданиям людей. Но я смогу выполнить обещания после выборов", - приводит агентство слова Шареца.

Ранее в понедельник о решении уйти в отставку также заявил министр финансов Словении Андрей Бертонцель

Шарец занял пост премьер-министра в 2018 году.