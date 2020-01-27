Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Авария на ЛЭП в Дзауском районе Южной Осетии в понедельник вечером оставила без света столицу и районы республики, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ГУП "Энергоресурс" Алан Габараев.

"Ремонтные бригады приступили к работам на месте обрыва линии электропередачи. Масштаб работ немаленький. Мы надеемся устранить аварию в течение двух часов", - сказал Габараев.

Административные здания и хлебопекарню в Цхинвале подключили к электрогенераторам.

Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рукский перевал. Это единственный источник электричества для республики.