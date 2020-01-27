Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:53

Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Авария на ЛЭП в Дзауском районе Южной Осетии в понедельник вечером оставила без света столицу и районы республики, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ГУП "Энергоресурс" Алан Габараев.

"Ремонтные бригады приступили к работам на месте обрыва линии электропередачи. Масштаб работ немаленький. Мы надеемся устранить аварию в течение двух часов", - сказал Габараев.

Административные здания и хлебопекарню в Цхинвале подключили к электрогенераторам.

Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рукский перевал. Это единственный источник электричества для республики.

Южная Осетия Цхинвал

Новости

Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

В Минобороны РФ заявили о подготовке боевиками провокации в районе Идлиба

В работе YouTube произошел сбой

"Исламское государство" пригрозило атаковать Израиль

"Исламское государство" пригрозило атаковать Израиль
Новый коронавирус в Китае

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса
Новый коронавирус в Китае

В Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Гонконгские эксперты оценили в 44 тысячи число зараженных коронавирусом в Ухане

Талибы заявили, что сбили американский военный самолет на востоке Афганистана

Талибы заявили, что сбили американский военный самолет на востоке Афганистана

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Новый коронавирус в Китае

Постояльцам китайского отеля, изолированным из-за вируса, еду будет развозить робот

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');