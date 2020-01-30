Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

Квартальная прибыль и выручка Microsoft оказались выше ожиданий

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2020 финансового года, который завершился в декабре, корпорация Microsoft получила прибыль и выручку выше прогнозов.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила $11,65 млрд, или $1,51 в расчете на акцию, против $8,42 млрд, или $1,08 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка выросла на 14%, до $36,9 млрд против $32,47 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,32 на акцию при выручке в $35,67 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в отчетном квартале взлетела на 27% и достигла $11,9 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 17% - до $11,8 млрд. Продажи продуктов и сервисов для корпоративных клиентов выросли на 16%, для частных пользователей - на 19%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 2% и составила $13,2 млрд.

Компания ожидает в третьем финквартале получить выручку в пределах $34,1-34,9 млрд, аналитики ожидают этот показатель в среднем около $34,11 млрд.

Главный финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявила, что компания ждет роста выручки на 10-11% по итогам всего 2020 фингода.

Котировки акций Microsoft выросли на дополнительных торгах в среду на 4,1% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 6,56%, до $1,26 трлн.

Microsoft

Новости

Самый длинный тоннель контрабандистов обнаружен на границе Мексики и США

Самый длинный тоннель контрабандистов обнаружен на границе Мексики и США

ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар

ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар

Что случилось этой ночью: четверг, 30 января

Новый коронавирус в Китае

Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране

Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране
Новый коронавирус в Китае

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

Новый коронавирус в Китае

В китайской провинции Хубэй зафиксировано более 1 тыс. больных новой пневмонией

В китайской провинции Хубэй зафиксировано более 1 тыс. больных новой пневмонией

Военные Израиля нанесли ответные удары по объектам ХАМАС

Ливийские СМИ подтвердили прибытие в Триполи турецких кораблей

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака

Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');