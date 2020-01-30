Квартальная прибыль и выручка Microsoft оказались выше ожиданий

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2020 финансового года, который завершился в декабре, корпорация Microsoft получила прибыль и выручку выше прогнозов.



Чистая прибыль компании за отчетный период составила $11,65 млрд, или $1,51 в расчете на акцию, против $8,42 млрд, или $1,08 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка выросла на 14%, до $36,9 млрд против $32,47 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,32 на акцию при выручке в $35,67 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в отчетном квартале взлетела на 27% и достигла $11,9 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 17% - до $11,8 млрд. Продажи продуктов и сервисов для корпоративных клиентов выросли на 16%, для частных пользователей - на 19%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 2% и составила $13,2 млрд.

Компания ожидает в третьем финквартале получить выручку в пределах $34,1-34,9 млрд, аналитики ожидают этот показатель в среднем около $34,11 млрд.

Главный финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявила, что компания ждет роста выручки на 10-11% по итогам всего 2020 фингода.

Котировки акций Microsoft выросли на дополнительных торгах в среду на 4,1% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 6,56%, до $1,26 трлн.