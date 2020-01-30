Глава штаба ОДКБ заявил о создании НАТО 12-тысячной группировки в Европе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - НАТО наращивает ударный потенциал в Европе и это сохраняет высокий уровень военно-политической напряженности, заявил начальник объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Фактически на постоянной основе уже несколько лет в непосредственной близости от государств-членов ОДКБ содержится и наращивается многонациональная группировка войск, насчитывающая в своем составе более 12 тыс. военнослужащих и около 700 единиц боевой техники. Основная часть этих сил и средств дислоцирована в Польше и странах Балтии", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Москве в четверг.

Он заявил, что НАТО наращивает ударно-наступательный потенциал в Европе, отрабатывает планы наступательных операций. По словам Сидорова, это "создает предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряженности в европейском регионе и, как следствие, нарастанию угроз безопасности государствам-членам ОДКБ".

Представитель ОДКБ сказал, что в Европе Североатлантическим альянсом "проводится активная модернизация авиабаз и другой инфраструктуры, направленная на расширение возможностей по приему боевой авиации и многонациональных воинских контингентов".

"Апробируются возможности инфраструктуры Германии, Болгарии, Румынии, Польши и стран Балтии по приему и размещению иностранных войск", - сообщил Сидоров.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.