В Великобритании уничтожат тысячи памятных монет, отчеканенных к Brexit

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Британское казначейство приступило к переработке памятных монет, приуроченных к выходу Великобритании из ЕС 31 октября в связи с тем, что дату Brexit перенесли, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на Минфин Соединенного Королевства.

Переплавке подвергнутся тысячи монет номиналом в 50 пенсов. В Минфине Великобритании указали, что средства, потраченные на создание и производство этих монет, были взяты не у налогоплательщиков, а из собственных доходов Королевского монетного двора.

"Мы все же отчеканим монеты, которые ознаменуют выход из ЕС, но они войдут в обращение только после того, как мы действительно выйдем (из ЕС - ИФ)", - сказал представитель Минфина.

По его словам, на монетах будет надпись: "Дружба со всеми странами". На них также будет нанесена отметка с датой выхода из ЕС.

Традиционно монеты в 50 пенсов чеканятся в Великобритании из медно-никелевого сплава.

Изначально планировалось, что ограниченная партия в 10 тыс. памятных монет, приуроченных к выходу Великобритании из ЕС, будет продана коллекционерам. За каждую монету в 50 пенсов планировалось получить 10 фунтов стерлингов.

Лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020. По словам главы Евросовета Дональда Туска, речь идет о "гибком" продление Brexit. Оно подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу. Накануне, 28 октября, Джонсон дал официальное согласие от имени Лондона на продление сроков Brexit до 31 января 2020 год.