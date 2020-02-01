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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:10

США ввели ограничения на выдачу виз для граждан Киргизии и пяти других стран

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти США включили Киргизию, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз, сообщают американские СМИ.

Эти ограничения не коснутся туристов и работающих с США бизнесменов. Меры нацелены против желающих поселиться на американской территории иммигрантов.

Такие ограничения в американской администрации мотивируют тем, что в этих странах действуют недостаточно высокие стандарты обеспечения безопасности.

США Киргизия Эритрея Мьянма Нигерия Судан Танзания

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