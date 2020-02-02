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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:08

В провинции Хубэй зарегистрировано 45 погибших из-за нового коронавируса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса, в китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 1,921 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 32 человека, выявлено 894 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 МСК пятницы) 9,074 тыс. человек, смертельный исход заболевания зафиксирован в 294 случаях (в Ухане - 224 случая). После выздоровления из медучреждений выписано 215 человек.

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