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Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на базу Хмеймим

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, которые были направлены боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили российские военные.

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал на брифинге в воскресенье руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, инцидент произошел 1 февраля около 23:00 по московскому времени.

Боренков заявил, что за сутки боевики из Идлибской зоны деэскалации 32 раза обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб и Хама.

За последнее время это не первая попытка атаковать Хмеймим с помощью беспилотников. 20 января стало известно об уничтожении трех аппаратов, которые приближались с северо-восточного направления, 23 декабря также сообщалось о попытке нападения на Хмеймим при помощи беспилотников.

В сентябре официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что система ПВО авиабазы Хмеймим за два года уничтожила более ста беспилотников боевиков, пытавшихся атаковать базу. По словам генерала, системы ПВО базы также регулярно отражают обстрелы реактивными снарядами.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения военной полиции и морской пехоты.

Сирия Хмеймим

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