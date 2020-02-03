Что случилось этой ночью: понедельник, 3 февраля

Приостановка ж/д сообщения с Китаем, аварийная посадка самолета в Томске и подробности об атаке с ножом в Лондоне

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- РЖД с полуночи понедельника приостанавливают пассажирское сообщение с Китаем. Меры по предотвращению проникновения коронавируса на российскую территорию затронут поезда Пекин – Москва, Чита – Забайкальск – Пекин, а также беспересадочные вагоны. Ограничения будут действовать "до особого указания".

- Самолет Bombardier авиакомпании "РусЛайн" аварийно приземлился в Томске. Сначала источник сообщил, что у воздушного судна возникли неполадки с передним шасси, затем Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что у самолета передняя стойка шасси частично разрушилась. На борту судна, следовавшего рейсом Екатеринбург - Томск, находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Работа международного аэропорта Томска приостановлена до 11:00, так как судно с поврежденным шасси остается на взлетно-посадочной полосе, которую еще необходимо будет обследовать.

- В Китае число зараженных новым коронавирусом превысило 17 тысяч, 361 человек скончался. Число смертей выросло на 57, 56 из них - в провинции Хубэй. Из больниц после успешного курса лечения выписаны 475 пациентов. Между тем, в США число подтвержденных случаев пневмонии выросло до 11, причем более половины из них - в Калифорнии. Девятой заболевшей оказалась женщина, которая была в Ухане, другие двое - 57-летние супруги, причем в Китай ездил только мужчина. Всего в мире, по данным South China Morning Post, пневмонию, вызванную новым коронавирусом, диагностировали более чем у 180 человек.

- Мужчина, напавший вчера с ножом на прохожих в Лондоне, вышел из тюрьмы за неделю до атаки. Им оказался 20-летний Судеш Амман, приверженец радикального ислама, которого в возрасте 18 лет осудили за сбор и распространение экстремистских материалов. Амман отбыл лишь половину - около трех лет - своего срока и был освобожден, несмотря на опасения властей. По данным лондонской полиции, в результате теракта пострадали трое: мужчина и двое женщин.

- Посол Великобритании в РФ считает, что Brexit не повлияет на отношения двух стран. Дебора Броннерт пояснила, что "выход Британии из ЕС - вопрос взаимоотношений Британии и ЕС". Также она сообщила, что в этом году расширения антироссийских санкций по примеру "закона Магнитского" ждать не следует, поскольку "все связанные с санкциями законы уже готовы к Brexit". Кроме того, дипломат отметила рост товарооборота между Россией и Великобританией, несмотря на санкции. Комментируя отравление Скрипалей, она отказалась назвать даже страну, где они находятся, но заверила, что Сергей и Юлия живы. Броннерт подчеркнула, что позиция Лондона не изменилась, и в этом деле "последнее слово" за судом.

- Гран-при BAFTA получил фильм "1917" Сэма Мендеса. Британец также стал обладателем награды в номинации "Лучший режиссер", а сама картина признана еще и "Лучшим британским фильмом". Лучшим фильмом не на английском языке стала картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.