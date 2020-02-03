У самолета Bombardier при посадке в Томске частично разрушилось шасси

Здание Международного аэропорта Томск. Архивное фото Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - У самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании "РусЛайн", аварийно приземлившегося в томском аэропорту в 01:46 мск, при посадке частично разрушилась передняя стойка шасси, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, на борту судна, следовавшего рейсом Екатеринбург - Томск, находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Транспортная прокуратура отмечает, что работа аэропорта приостановлена до 11:00, так как судно с поврежденным шасси находится на взлетно-посадочной полосе, которую еще необходимо будет обследовать.

"Начиная с 6:00 из него (аэропорта - ИФ) должно было вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала", - говорится в сообщении.

Другие воздушные суда направлены в аэропорт Толмачево (Новосибирск).

Отмечается, что Томская транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР агентству также сообщили о проведении доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что у самолета Bombardier авиакомпании "РусЛайн" при посадке в томском аэропорту возникли неполадки с передним шасси. Справочная томского аэропорта проинформировала, что ближайшие прибывающие рейсы из Москвы авиакомпаний "Уральские авиалинии", S7 и "Аэрофлот" перенаправлены в новосибирский аэропорт Толмачево, но назвать причину отказалась.

После этого в пресс-службе томского аэропорта агентству подтвердили, что воздушное судно совершило аварийную посадку и из-за "технической неисправности" остановилось на взлетно-посадочной полосе.