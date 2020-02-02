В полиции Лондона рассказали о состоянии пострадавших при нападении мужчины с ножом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне пострадали две женщины и один мужчина, он в больнице в опасном для жизни состоянии, приводит слова представителя лондонской полиции Люси д'Орси The Guardian.

По ее словам, у других пострадавших не опасные для жизни травмы, обе доставлены в больницу. Предположительно, одна из женщин была ранена осколками из-за выстрелов полицейских.

Д'Орси также рассказала, что пояс смертника, который заметили на нападавшем очевидцы, был муляжом.

Полиция считает происшествие терактом, связанным с исламизмом, добавила она.

По данным The Guardian, нападавший находился под активным наблюдением и был хорошо известен контртеррористическим службам.

Очевидец нападения рассказал изданию, что нападавшему на вид около 20 лет, у него были длинные волосы.

В воскресенье около 14:00 (17:00 мск) неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в лондонском районе Стретем. Преступник убит.