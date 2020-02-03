Обладателем гран-при BAFTA стал фильм "1917" Сэма Мендеса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Историческая драма "1917" британского режиссера Сэма Мендеса стала обладателем главной награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), церемония награждения прошла в воскресенье вечером.

Конкуренцию работе Мендеса в категории "Лучший фильм" составили "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, "Джокер" Тодда Филлипса, "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Паразиты" Пон Чжун Хо (обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля).

Сюжет драмы переносит зрителей в 1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию: они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Ранее картина стала обладателем "Золотого глобуса".

Мендес также стал обладателем награды в номинации "Лучший режиссер". На награду в этой категории претендовали Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты", Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тодд Филлипс ("Джокер").

Кроме того, драма признана "Лучшим британским фильмом".

"Лучшим фильмом не на английском языке" стала картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Она же стал обладателем награды в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Обладателем награды в категории "Лучший актер" премии британской киноакадемии стал Хоакин Феникс ("Джокер"), а "Лучшей актрисой" признана Рене Зеллвегер ("Джуди").