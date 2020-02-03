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Российские военные уничтожили беспилотник, летевший в сторону базы Хмеймим

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные применили комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" для уничтожения беспилотника, который приближался к авиабазе Хмеймим со стороны северо-восточной части Средиземного моря, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

По данным Минобороны РФ, беспилотник был обнаружен в понедельник с наступлением темноты российскими средствами ПВО авиабазы. Военные сообщили, что беспилотник неизвестной принадлежности приближался к российской базе со стороны северо-восточной части Средиземного моря.

Россия Сирия Хмеймим

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