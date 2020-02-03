Зеленский заявил, что Украину накроет "лавина из инвестиций"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что проводимые в стране экономические реформы создают условия для притока инвестиций.

"Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на "стабильный" и "положительный", - сказал он, выступая в понедельник на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве.

Зеленский заявил, что Украина становится "стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей".

Президент пригласил компании из Турции участвовать в планируемых концессионных конкурсах по украинским аэропортам, морским портам и проектах концессионных дорог.

"Одним из наших приоритетов является масштабная модернизация нашей инфраструктуры: дорог, аэропортов, морских портов, запуск речного транспорта. Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов "Ольвия" и "Херсон". Сейчас мы готовим новые конкурсы по украинским аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог. Приглашаем турецкий бизнес к активному участию в них и ожидаем приход ваших инвестиций в этот сектор", - сказал он.