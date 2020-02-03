Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

По данным СМИ, на борту самолета находились 128 пассажиров.

Ранее экипаж "Боинга" сообщил, что во время взлета у самолета повредилось шасси, и самолет было решено вернуть в аэропорт вылета. В результате примерно с 15 до 19 часов по местному времени лайнер на низкой высоте летал над Мадридом, чтобы выработать топливо перед посадкой.