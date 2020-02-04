Обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ приговорили в Иране к смертной казни

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Иране приговорен к смертной казни обвиняемый в шпионаже в пользу ЦРУ США некий Амир Рахимпур, сообщил во вторник представитель судебной власти Ирана Голам Хосейн Эсмаили.

"Находясь в контакте со спецслужбами, этот человек получил крупное вознаграждение и пытался предоставить американской разведке информацию о деятельности Ирана в атомной сфере", - сказал Эсмаили, которого цитируют иранские СМИ.

Представитель судебной власти обвинил США "в навязывании войны Исламской Республике". "Санкции в отношении Ирана и мученическая смерть генерала Касима Сулеймани являются еще одним примером такой враждебности", - отметил он.

Один из руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани был ликвидирован Соединенными Штатами в начале января в Ираке. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе в Ираке, где находились американские военнослужащие.

По словам Эсмаили, иранские спецслужбы разоблачили еще двух шпионов ЦРУ. Они приговорены к 5 и 10 годам заключения.