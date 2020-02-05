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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:05

Эксперт счел отмену рейсов в Китай недостаточным для сдерживания коронавируса

Эксперт счел отмену рейсов в Китай недостаточным для сдерживания коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Запрет на полеты авиакомпаний в регионы Китая, в которых распространяется коронавирус нового типа, не является надежным способом предотвращения проникновения болезни в другие страны и районы мира, заявил во вторник эпидемиолог Дэвид Хейман.

Хейман в 2003 году занимал пост исполнительного директора программ инфекционных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, и курировал вопросы борьбы с атипичной пневмонией (SARS).

"Границы не могут остановить инфекционные заболевания, вы можете контролировать одну границу, заниматься одной деятельностью, в то время как другой аспект работы ускользает от вас, и что-то приходит с другой стороны", - сказал эксперт, выступая в британском аналитическом центре в области международных отношений Chatham House.

По его мнению, инфицированные могут воспользоваться рейсами авиакомпаний других государств и транзитом прибыть в страны, запретившие полеты своих перевозчиков в Китай и из Китая.

Эксперты Chatham House считают, что более важным фактором в деле предотвращения распространения "китайского" коронавируса является совершенствование и укрепление национальной системы здравоохранения, которая будет способна незамедлительно реагировать на первые признаки болезни, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

В то же время, министр иностранных дел КНР Ван И заявил накануне, что Китай принимает все возможные меры для предотвращения распространения коронавируса на другие страны мира. Он считает чрезмерными вызванные паническими настроениями ограничения некоторых стран на деловые и туристические связи с китайской стороной.

"Китай с пониманием относится к разумным мерам, принимаемым некоторыми странами по предотвращению проникновения коронавируса на их территорию, но мы выступаем против чрезмерных мер и даже паники", - подчеркнул министр в телефонной беседе с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Управление гражданской авиации Китая в минувший вторник потребовало от китайских авиакомпаний продолжать обеспечивать бесперебойное сообщение со странами, которые не отказываются принимать рейсы из Китая.

В распространенном ведомством документе отмечается, что в связи с распространением в Китае коронавируса "спрос на международном авиационном рынке снизился, ряд стран ввели ограничения на въезд и выезд китайских граждан". В частности, как сообщило управление, уже 46 мировых авиакомпаний временно прекратили полеты в материковый Китай.

Для удовлетворения в особый период потребностей в перевозке за рубеж и из-за рубежа пассажиров и обеспечения доставки международных грузов, управление гражданской авиации требует от китайских авиакомпаний "одновременно с сокращением числа рейсов в соответствии с рыночной ситуацией обеспечить бесперебойное выполнение зарубежных рейсов, за исключением полетов в те страны, которые ввели ограничительные меры в отношении Китая".

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