Более двух третей украинцев сочли Россию враждебной страной

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Более двух третей украинцев рассматривают Россию как враждебно настроенную к Украине страну, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" 20-27 января 2020 года.

О том, что РФ занимает к Украине враждебную позицию, заявили 70,5% респондентов. Противоположное мнение высказали 6% опрошенных. Кроме того, 11,7% назвали враждебно настроенной к Украине Венгрию (11,7%), а 12,3% считают эту страну дружественной.

40,8% украинцев полагают, что дружественную по отношению к их родине позицию занимает Польша, 5,2% придерживаются противоположной точки зрения. Более 30% респондентов назвали также дружественными США (38,3%), Германию (36,9%) и Белоруссию (31,9%).

Враждебно настроенными к Украине эти страны назвали 9,1%, 3,8% и 4,4% опрошенных, соответственно. Францию дружественной сочли 27,7% респондентов, враждебной - 3,3%. Остальные страны дружественными назвали менее 20% опрошенных.

При этом в каждом случае от 40% до 60% опрошенных заявили, что каждая из названных стран занимает по отношению к Украине нейтральную позицию, а от 11 до 23% затруднились с ответом или отказались отвечать. Исключение составила лишь РФ: нейтральной в Украине ее назвали 13,7% опрошенных, а затруднились с ответом или отказались отвечать 9,9% респондентов.

В рамках исследования его участников опрашивали по месту жительства. Опрос охватил 2 тыс. человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1% с вероятностью 0,95.