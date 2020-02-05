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Французский авианосец подошел к Сирии на расстояние нанесения авиаударов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС Франции во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"), действующая в Восточном Средиземноморье, подошла к Сирии на расстояние нанесения авиаударов палубной авиацией, следует из космических снимков европейских спутников Sentinel-2 и Planetscope.

По официальным данным, авианосец вышел в поход с базы в Тулоне 22 января для поддержки французских вооруженных сил, ведущих борьбу с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

На авианосце размещены 18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Rafale M ("Рафаль М"), два самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye (E-2С "Хокай") и три вертолета.

В состав французской авианосной группы входят два фрегата, ударная атомная подводная лодка, судно снабжения, а также фрегат ВМС Греции.

Сирия Франция

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