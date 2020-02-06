МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о трагической гибели в январе в Идлибе на севере Сирии российских и турецких военных специалистов.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений", - говорится в сообщении министерства в четверг.

"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - говорится в сообщении.

Позднее в четверг заявление МИД о гибели российских специалистов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это надо обращаться в Минобороны. Если военные специалисты, то нужно обращаться в Минобороны за разъяснениями", - сказал Песков журналистам.

МИД РФ в своем заявлении по ситуации в Сирии также отметил, что "не прекращаются попытки (террористов - ИФ) атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с применением ударных беспилотников". "Все это свидетельствуют лишь об одном – о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук. Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела", - подчеркнули на Смоленской площади.

В связи с этим МИД РФ заявил, что в Идлибе в последнее время наблюдается "опасный рост напряженности и всплеск насилия". "В декабре 2019 года было зафиксировано более 1400 атак боевиков с применением танков, пулеметов, боевых машин пехоты, минометных и артиллерийских обстрелов. Террористы также жестоко пресекали демонстрации мирных жителей внутри Идлиба, протестующих против засилья боевиков, препятствовали выходу гражданского населения, обстреливая гуманитарные коридоры. По сути, джихадисты взяли в заложники население Идлибской зоны деэскалации и используют его в качестве "живого щита", - добавили в МИД РФ.

В связи с такой ситуацией силы официального Дамаска вынуждены реагировать, чтобы защитить сирийский народ от "террористического произвола", подчеркивается в сообщении министерства. "Необходимо отметить, что сирийская армия воюет на своей суверенной земле против террористов, признанных таковыми СБ ООН. И здесь не должно быть никаких разночтений. Речь идет о национальной территории САР и о боевиках, бороться с которыми является не только правом, но и обязанностью правительства страны", - отметили в МИД РФ.

Во вторник, 4 февраля, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на резкую активизацию террористов в Идлибской зоне деэскалации, "атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения". В связи с этим Путин подчеркнул "необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов", передавала пресс-служба Кремля.

Ранее в феврале военные РФ сообщали о перехвате очередной группы беспилотников, которые были направлены боевиками из Идлибской зоны на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. "Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сообщал руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.